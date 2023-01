En la última edición de su programa El Observador, Jaime Bayly opinó sobre el nuevo éxito musical de Shakira, donde arremete contra su expareja, Gerard Piqué.

“Me parece que la canción no es elegante, no es refinada, me parece que la letra es vulgar (...) la letra es en realidad es de una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva, a sangre fría, contra su ex, expresó Jaime Bayly.

Luego continuó con: “hay varias líneas de la canción que, si yo fuera su colaborador musical, le hubiese recomendado cambiar. A mí no me gusta la línea que dice ‘cambiaste un Ferrari por un Twingo’, porque no creo que Shakira quede bien diciendo que ella es un auto lujoso y la otra (Clara Chía) es un carro utilitario, para gente pobre o un adefecio. Tampoco queda bien la frase del Rolex y el Cassio, hay un montón de gente buena y linda en el mundo que no puede usar un Rolex y no por eso vale menos”.

Jaime Bayly analizó la parte del tema de Shakira, donde dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, expresando que “llorar no es una indignidad”.

“Yo creo que las mujeres si lloran y, en estos tiempos, los hombres mucho más. Creo que llorar no es una indignidad y creo también que el arte puro y eterno (no la fiebre comercial) nace siempre de un llanto, un sollozo y una tristeza profunda (...) El arte nace de la frustración, la amargura y la derrota, de lo que tenía que salir bien y resultó mal; pero para que este arte sea perdurable hay que dejar que la herida abierta vaya cerrándose y sanando”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR