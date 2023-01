La conductora de “Préndete” Karla Tarazona se refirió a la nueva relación de Jazmín Pinedo y el uruguayo Pedro Araujo.

Durante el programa de este diez de enero, el equipo de producción emitió una nota informativa donde, al culminar, cuestionaban qué opinaba Gino Assereto sobre la nueva pareja de la madre de su hija.

Al respecto, Tarazona reaccionó con molestia y criticó dicha mención. “Me pueden decir en la nota por qué dicen qué opina Gino, qué le importa a Gino si ella hace su vida o no. No entiendo”, expresó.

Por otro lado, el presentador de espectáculos Kurt Villavicencio hizo una observación sobre las la apariencia de Araujo. “Lo han comparado no solo a Gino Assereto con Pedro Araujo con la nota, también lo han comparado con Anthony Aranda. A mí realmente me parece un cuerazo, no Anthony Aranda”, indicó.

Jazmín Pinedo sobre rumores de un nuevo romance: “Cuando Dios te pone a alguien en el camino, no puedo negarme”

La presentadora visitó el último sábado el programa “El reventonazo de la Chola” y abrió su corazón al tocar diversos temas, entre ellos, sobre los rumores de que tendría un nuevo pretendiente tras estar cuatro años soltera.

“Siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas. A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, expresó Jazmín Pinedo.

