La exconductora de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo, relató cómo el padre de su hija, Gino Assereto, supo sobre su nueva pareja.

Cabe mencionar que la presentadora de espectáculos dio a conocer recientemente que estaba “conociendo” a un uruguayo con el que luego viajó de vacaciones. Según internautas que los captaron en el aeropuerto, el joven respondería al nombre de Pedro Araujo.

Este martes diez de enero, la ex chica reality señaló que esta persona no sería aún su enamorado, sin embargo, aseguró que se encuentra “ilusionada y pasando un buen momento”.

Asimismo, la excompañera de conducción de Jaime “Choca” Mandros reveló que su expareja se enteró de su nuevo romance por ella misma. “Gino Assereto fue la primera persona en saber que salía con alguien porque lo conversé con él, porque somos buenos amigos, somos familia, porque lo quiero muchísimo y eso jamás va a cambiar”, expresó.

Jazmín Pinedo habla de su novio

Jazmín Pinedo sobre rumores de un nuevo romance: “Cuando Dios te pone a alguien en el camino, no puedo negarme”

La presentadora visitó el último sábado el programa “El reventonazo de la Chola” y abrió su corazón al tocar diversos temas, entre ellos, sobre los rumores de que tendría un nuevo pretendiente tras estar cuatro años soltera.

“Siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas. A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, expresó Jazmín Pinedo.

TE PUEDE INTERESAR