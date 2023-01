La conductora de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo, y su nueva pareja fueron captados viajando juntos en un vuelo hacia Puerto Maldonado.

Cabe mencionar que, hace unas semanas, la expareja de Gino Assereto confirmó en su programa que había iniciado una relación con un extranjero. “Estoy pasando un buen momento”, expresó.

Sin embargo, se habría filtrado la identidad del misterioso hombre, luego de que usuarios compartieran al portal Instarándula fotografías de la pareja en un vuelo.

Según el portal creado por Samuel Suárez, el uruguayo respondería al nombre de Pedro Araujo. “Cuando los recogieron (del aeropuerto) vi su nombre en el cartel”, aseguró la cibernauta.

Jazmín Pinedo sobre rumores de un nuevo romance: “Cuando Dios te pone a alguien en el camino, no puedo negarme”

La presentadora visitó el último sábado el programa “El reventonazo de la Chola” y abrió su corazón al tocar diversos temas, entre ellos, sobre los rumores de que tendría un nuevo pretendiente tras estar cuatro años soltera.

“Siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas. A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, expresó Jazmín Pinedo.

Luego continuó con: “te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo no estoy en una posición de negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento. Estoy tranquila y contenta, mi corazón está feliz y eso es lo importante”.

TE PUEDE INTERESAR