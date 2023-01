Shakira se encuentra en boca de todos tras el estreno de su canción con Bizarrap que va contra su expareja Gerard Piqué y su novia novia Clara Chía. El paparazzi Jordi Martin comentó que la frase “yo contigo ya no regreso” del tema, sería una realidad porque la cantante no habría aceptada una reconciliación con el deportista.

De acuerdo con el paparazzi español, la artista habría puesto fin a su relación con el exfutbolista tras no aceptar retomar su relación a causa de las numerables faltas de respeto y ‘deslices’.

En el programa ‘El gordo y la flaca’ de Univisión, Jordi Martín, expresó que fuentes allegadas a la barranquillera le revelaron que la pareja terminó en abril del 2022 y que tras un par de meses de la ruptura, Piqué le había pedido volver a retomar su romance pese a su cercanía con Clara Chía.

“ Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado terminan su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. Ya existía Clara por entonces ”, expresó el paparazzi español. Asimismo, reveló que la intérprete de ‘Te Felicito’. “ Se dio cuenta de que Clara Chía no era una más ”, sostuvo Jordi.

