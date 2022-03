La conductora Janet Barboza también se refirió a la polémica en torno a un presunto favoritismo en la elección de las finalistas del Miss Perú La Pre. Según dijo, ella no es seguidora de los certámenes de belleza, pero fue jurado de algunos porque le pagaron.

“Yo siempre lo he dicho, a mi no me gustan los concursos de belleza. No los consumo, no los veo, no es algo que me entretiene. Si he sido jurado porque me han pagado. Si me ha pasado que me han dicho: ‘tiene que ganar fulanita’”, señaló Barboza.

Sobre la polémica en torno al presunto favoritismo en la elección de Kyara Fujimori, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday como ganadoras, Barboza aclaró que su comentario no podía ser imparcial.

“Esta situación no es fácil y no voy a ser objetiva, Alondrita es la hermana de mi hija Antonella. Yo la conozco desde que nació, con mi hija se ven constantemente y con mi hija se aman. Yo adoro a Alondra, lo que diga de ella van a ser cosas buenas”, precisó.

¿Qué respondió Jessica Newton?

La directora de la organización Miss Perú Jessica Newton utilizó sus redes sociales para romper su silencio y enviar un mensaje frente a la polémica que envuelve a la organización del Miss Perú La Pre sobre presunto favoritismo.

“En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al final, la gente entiende lo que quiere entender y lo que le conviene. Mientras tú sepas que actúas bien y sin dañar a nadie, todo está bien”, inició en su mensaje.

“El silencio también es una respuesta, no voy a perder mi tiempo aclarando mentiras”, agregó Jessica Newton en sus stories de Instagram.

