Los dimes y diretes entre Natalie Vértiz y Janet Baboza continúan. Esta vez salió al frente la conductora de ‘América hoy’ para defenderse de los comentarios que hizo la exMiss Perú en el último programa de ‘Estás en todas’.

Todo inició cuando el último viernes en ‘América hoy’ presentaron los arreglos físicos que se han realizado diversos personajes de la farándula entre ellos estaba un video de Natalie Vértiz, en ese momento Barboza señaló:

“Tanto hablan de mis cirugías, después de haber visto a Natalie Vértiz... Yo solo me he hecho la puntita de la nariz”, dijo. Ante este comentario, Vértiz no se quedó callada y contestó fuerte y claro en ‘Estás en todas’.

ZONA POPULAR | Janet Barboza se defiende de criticas de Natalie Vértiz

“Mire señora Janet Barboza yo veo las imágenes y me encanta lo que veo. Incluso han sacado fotos cuando estaba en el colegio y nunca he tenido problema en decir las cosas que me hice. Más que eso, estamos en el siglo 21 y se trata de empoderar a la mujer. Por eso voy con mis compañeritas y las halago, les digo lo bonitas que están. Así la señora Janet Barboza quiera saludar a todos los distritos del Perú”, dijo Natalie Vértiz.

Janet Barboza se defiende

Este último lunes, Janet barboza decidió dirigirse a Natalie Vértiz para dejar en claro sus comentarios, invitarla a conocer todos los distritos de Lima Metropolitana a los que siempre saluda cada mañana en su programa y pedirle que vaya a ‘América hoy’ para hablar cara a cara.

“Mi querida Natalie Vértiz, te voy a responder con cariño, con amor, con respeto como todo lo que hacemos aquí en ‘América hoy’ porque nosotros respetamos a la mujer, más aún a la mujer embarazada. Solo te voy a decir, ¿te molesta que salude a la gente de Carabayllo? Conoces Carabayllo, conoces Comas, Independencia, te llevó pues, te llevo a San Juan, te llevo a comer un agachadito”, señaló Janet Barboza, y explicó que le gusta saludar a la gente que la ha acompañado durante toda su carrera.

“Natalie ya conocí tu lengua y déjame decirte acá te espero, dímelo aquí a la carita. Ven con Choca, con el Pilatos de Choca, vengan acá a ‘América hoy’, los esperamos”, añadió la conductora de televisión.

Mientras que sus compañeras de conducción Melissa Paredes y Ethel Pozo aseguraron que fue el conductor Choca Mandros quien les brindó las imágenes de Natalie Vértiz para incluirla en el especial del antes y el después de los famosos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Estas son las nuevas medidas que rigen desde este 15 de marzo