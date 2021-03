El actor cómico Joao Castillo utilizó sus redes sociales para expresar un emotivo mensaje sobre sus compañeros de trabajo del programa cómico ‘JB en ATV’.

A través de su cuenta de Instagram, el joven de nacionalidad venezolana aseguró que más que compañeros de trabajo, son una familia.

“JB en ATV ..... The family that fate put in my way (la familia que el destino puso en mi camino)”, escribió Joao Castillo en una reciente publicación donde aparece sonriente junto a sus compañeros.

Como se sabe, el actor cómico acompaña al exitoso elenco de Jorge Benavides desde hace varios meses cuando trabajaban en Latina y logró renovar su contrato en esta nueva etapa en canal 9.

Joao Castillo celebró su ingreso a ATV

El último 20 de enero Joao Castillo celebró su ingreso a las filas de ATV de la mano de Jorge Benavides, a quien agradeció por la confianza puesta en él.

“Vamos con fe, este año seguiré aprendiendo y queda agradecer por la confianza en mi @jbjorgebenavides @karinmarengo y a todos por enseñarme, aconsejarme y aguantarme jajajaja, @mitiovilchezoficial siempre atento a tus consejos. @melva_bravo siempre feliz y dispuesto a tus indicaciones. Gracias a todos”, escribió el actor cómico.

