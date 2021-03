A través de sus redes sociales, Aída Martínez se pronunció sobre los comentarios ácidos de Magaly Medina, quien la critica constantemente en su programa. En la última edición de Magaly TV La Firme, la “Urraca” calificó de “cochinada” y “estafa” las prendas que vende la modelo.

Ha inventado cosas sobre todo, inventó cosas sobre mi boda porque eso le genera rating. Se burló de los emprendimientos que yo publicité en mi boda. Yo nunca he visto a la señora Magaly hablar sobre algún emprendimiento que venda politos en Gamarra. Ella dice que apoya emprendedores, pero hacerle publicad a la marca Oster, no es apoyar a emprendedores”, manifestó Martínez.

La modelo considera que no hay ningún problema en utilizar ropa de “réplica” de marcas conocidas en el planeta. De esta manera, apoya los negocios de zonas como Gamarra, según dijo.

“Acaso voy a rechazar las marcas porque no son Gucci, Louis Vuitton, no pues, eso no es apoyar. Yo me puedo comprar ropa en Gamarra o en Nueva York. Sí, uso réplicas, ¿Cuál es el problema? Yo no discrimino a las marcas”, comentó.

Asimismo, consideró que los ataques de la “Urraca” son parte de una venganza por no aceptar acudir a su programa, a pesar de que- asegura- le ofrecieron dinero.

“Todo esto es por por los constantes rechazos a su programa, incluso hasta dinero me han ofrecido para ir. Hace cuatro años le pedí ayuda para impulsar mi marca de ropa, pero nunca me ayudaron (...) No soy ninguna estafadora, eso es hablar mal de mi, es difamarme. Jamás le miento al cliente”, indicó.

