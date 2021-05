La conductora Janet Barboza no dudó en encarar al salsero Josimar por haberla callado en pleno programa en vivo de ‘América Hoy’.

Este incidente ocurrió cuando el participante de ‘El Artista del Año’ le pidió de una manera poco amable que lo dejara hablar, hecho que dejó impactada a la popular ‘Rulitos’.

“Estoy hablando, pues”, indicó el salsero para que la conductora de ‘América Hoy’ lo dejara seguir con su descargo.

Janet Barboza encaró a Josimar

“No solo en ‘El artista del año’ entraste mal, aquí también. Me dijiste en un momento ‘Estoy hablando’”, alegó Janet Barboza mostrando su incomodidad ante la actitud que tuvo el salsero.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

“Veo una actitud de mucha prepotencia, veo actitudes que no me terminan de gustar, fuiste muy cortante. Te pregunto ¿Se te han subido los humos?”, agregó la figura de América Televisión.

“Yo creo que a ti se te han subido los humos. A mí no se me han subido los humos, yo sigo siendo igual, a mí la gente me conoce igual. La verdad siento que no se me han subido los humos para nada, simplemente que a mí me gusta la perfección”, contestó Josimar visiblemente incómodo por la situación.