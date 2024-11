Janet Barboza afirmó en ‘América Hoy’, que Pamela Franco y Christian Cueva oficializaron su romance, el mismo día que la cantante de cumbia celebraba su aniversario con Christian Domínguez. Según la conductora, la artista no supera al padre de su hija.

“ Esta oficialización ya estaba planeada, pero lo que me cuentan es que no estaba previsto el chape de Cueva a Pamela. Para mí, Pamela Franco no ha superado a Christian Domínguez porque ella está oficializando a Cueva el 1 de noviembre, en su aniversario con Domínguez ”, sostuvo Barboza.

Janet Barboza opina sobre relación entre Cueva y Pamela Franco

Mónica Cabrejos y su advertencia a Pamela Franco por beso con Christian Cueva: “La que se lo queda, pierde”

Mónica Cabrejos decidió opinar sobre el beso que Christian Cueva protagonizó con Pamela Franco, en un show que ofreció la artista en Ate. “El amor de mi vida”, le dijo el futbolista a la cantante.

“La que se lo queda pierde porque basta con mirar cómo trata a la mamá de sus hijos. No te olvides del video pegándole, de cómo le dice que vaya a vender marcianos. Puedes pelearte, separarte, terminar la relación con la madre de tus hijos, pero lo que no puedes es olvidarte de tus niños”, declaró la exconductora de TV a Trome.

“Mira, escobita nueva barre bonito, pero ‘la vieja conoce todos los rincones’ que quiero decir que, así como han tratado a la López van a tratar a la Franco. Le imploro a la Franco que lo devuelva, porque el hombre tramposo nunca será distinto, que vaya a la sección de objetos perdidos y diga me encontré esta p.... y lo devuelva”, añadió.

