Janet Barboza no tuvo reparos en bromear a su compañera Mónica Cabrejos recordándole que estudió cinco años en una universidad para terminar en un programa de espectáculos hablando del zapato que lució Yahaira Plasencia en los “Premios Lo Nuestro".

Todo comenzó cuando de un momento a otro Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, no pudo contener la risa al ser consciente del tema que estaban hablando. “Discúlpenme, pero nunca me imaginé que íbamos a hablar de zapatos”, dijo el panelista de 'Válgame’ entre carcajadas.

Janet Barboza arremete contra Mónica Cabrejos en pleno programa. (Video: Latina)

“Kurt, yo tampoco. Yo entiendo que Kurt esté tan jocoso porque yo tampoco me imaginé que iba a ser tema de interés nacional la ‘taba’ de Yahaira, la pestaña de Yahaira, pero la vida es así”, comentó por su parte Mónica Cabrejos sin imaginar la respuesta que le daría la popular ‘Rulitos’.

“Mónica Cabrejos, has ido 5 años a la universidad, tú sí has ido a la universidad, tú sí has terminado (la carrera) para hablar del zapato de Yahaira”, dijo Janet Barboza ‘troleando’ a su compañera y ocasionando las risas de todos los conductores en el set.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza sobre Rodrigo González: “Yo hablo de las personas que están en televisión”

Janet Barboza sobre Rodrigo González: “Yo hablo de las personas que están en televisión”

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza llora al denunciar que su perro fue envenenado (VIDEO)

Janet Barboza sobre Rodrigo González: “Yo hablo de las personas que están en TV” (VIDEO)

Janet Barboza y Milena Zárate protagonizaron tensa discusión en pleno programa (VIDEO)

MIRA MÁS VIDEOS

Janet Barboza anuncia demanda contra Susan Prieto

Janet Barboza anuncia demanda contra Susan Prieto

Janet Barboza sobre supuesto ‘ampay’ de Magaly: “Cuando la pauta esté ‘flojita’ soltamos todo lo que tenemos”

Janet Barboza sobre supuesto ‘ampay’ de Magaly: “Cuando la pauta esté ‘flojita’ soltamos todo lo que

Janet Barboza revela que existiría un video reciente de Yahaira Plasencia con ‘Coto’ Hernández

Janet Barboza revela que existiría un video reciente de Yahaira Plasencia con ‘Coto’ (Video: Latina)