Janet Barboza se pronunció sobre su romance con Miguel Bayona, pues aseguró que no sabe nada de él desde hace un mes. Sin embargo, la conductora de ‘América Hoy’ dijo que su relación no ha llegado a su fin, a pesar de no haber conversado durante todo ese tiempo: “Estamos en el limbo”, expresó para un medio local, además mencionó que no le pudo contestar las dos únicas llamadas que le hizo por falta de tiempo.

“ Miguel es un hombre maravilloso, increíble, pero no hablamos hace un mes, hoy se cumple un mes que no sé nada de él ”, declaró para Trome.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ mencionó que no terminado su relación con Miguel Bayona, pero que han perdido comunicación.

“Ni siquiera terminamos, simplemente dejamos de hablar. Tuve un final de año bastante complicado porque tuve un accidente vehicular, mi madre tuvo un problema porque tiene unos hermanos viejitos que tuvieron problemas, y una cosa fue llevando a otra. La última llamada que tuve con él fue para darme fuerza y energía, pero de pronto dejamos de hablar, no me llamó más y yo tampoco ”, explicó.

Por otro lado, la presentadora de televisión afirmó que nunca ha soñado con casarse, pero no descarta convivir al lado de su pareja.

“Nunca he soñado con casarme, cada vez que me preguntan digo ‘creo que no nací para el matrimonio’, pero eso no significa que no quiera convivir con alguien en algún momento. Soy de las personas muy prácticas, si se da, bien, y si no, también estoy bien”, añadió.

