Janet Barboza realizó una denuncia EN VIVO durante la última edición de ‘América Hoy’ y contó que el entorno y la familia de Paolo Hurtado la agredieron en un centro comercial. La popular ‘Rulitos’ narró que estas personas se le acercaron cuando estaba paseando con su hija.

De acuerdo con la conductora de TV, ella caminaba con su hija en un mall cuando una persona, acompañada por otras más, le golpeó en el hombro y le envió un mensaje amenazador por opinar sobre el escándalo del futbolista y Jossmery Toledo.

“ Pasa el joven, me golpea el hombro, y dice “con que te gusta hablar en televisión, ¿no?” Había tres personas, al parecer me dijeron que sería la hermana de Rosa Fuentes. Yo me volteo, tranquila no me voy a quedar y siguieron hablando. “Así es pues, cuando le gusta hablar a la gente de la televisión”. Fue un choque adrede ”, expresó.

“Pensé que era ‘Caballito’ Hurtado por el porte, pero dije que no creo que se atreva en la calle a hacer esto. Luego me di cuenta que era un chupe del futbolista, el alcahuete, quiere ganar puntos con quien le iba a invitar un helado más tarde. La persona que estaba con él se reía, le celebraban la gracia. Estoy de acuerdo con medidas de protección a Jossmery Toledo. Estamos ante una familia agresiva, no fue un roce, fue un golpe de hombro ”, añadió.

Janet habría sido agredida por entorno de Hurtado