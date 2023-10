El exmandatario Martín Vizcarra ha sorprendido a todos al revelar su inusual estrategia de financiamiento para su nuevo partido político. Durante una entrevista en un programa matinal, Vizcarra confesó que planea vender peluches de ‘lagarto’ para financiar a su movimiento político.

Durante la entrevista con programa de Nicolás Lucar, el expresidente explicó que un inicio lo apodaron ‘lagarto’ para molestarlo, pero ahora se ha convertido en el símbolo de su partido. “ Por su puesto, es nuestra mascota ahora. Un lagartito bien simpático, bien bonito que va a ser parte del financiamiento. Para Navidad sale en venta como el peluche del lagarto, precisamente para tener fondos para construir un partido ”, explicó Vizcarra.

El ‘lagarto’ de Vizcarra llegará en fiestas

Por otro lado, el exjefe de Estado aseguró que sus peluches de ‘lagarto’ se venderán en Año Nuevo, pues muchas personas querrán comprarlo para luego quemarlo. Como se recuerda, su ahora característico apodo surgió tras la publicación del libreo “El perfil del Lagarto”, en el que se detalla su carrera política como gobernador de Moquegua y presidente de la República.

El exmandatario se sumó a la moda del TikTok, y con sus populares videos ha causado peculiares reacciones entre sus seguidores y los usuarios de redes sociales, según él explicó, de esta manera puede dar a conocer como es.