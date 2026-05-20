Janet Barboza aseguró que no confía en que el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao vaya a durar, a pesar de que la pareja disfruta de un safari en Sudáfrica junto a la hija del chico reality.

“Que Said disfrute de ese viaje, que la pase bien, pero yo no veo que ellos terminen juntos. Alejandra Baigorria es una gran mujer, trabajadora, emprendedora y sus logros están siendo reconocidos a nivel internacional, por eso está en Sudáfrica. Ella se va a cansar, ninguna mujer aguanta tanto desplante, no van a durar ”, manifestó la presentadora en ‘América Hoy’.

Por su parte, Rodrigo González también comentó sobre el viaje de Baigorria y Palao, así como la publicación en la que él destacó que estaba viviendo momentos inolvidables junto a su esposa.

“Qué bien se la pasa este con… qué bien le va a Said, que le alcanza (económicamente) para todo y qué sentirá cuando pasan los venados, los ve y se les arruina el viaje”, sostuvo en ‘Amor y Fuego’.

Rafael Cardozo se pronuncia sobre ampay de Said Palao: “El que más sufre es quien falla”

Rafael Cardozo salió en defensa de Said Palao luego del ampay registrado en Argentina que generó cuestionamientos sobre su relación con Alejandra Baigorria.

El brasileño aseguró que lamenta lo ocurrido y señaló que quien comete un error también enfrenta las consecuencias.

“No estuve en el yate porque no me invitaron” (ríe pícaramente). Es una pena lo que ha pasado, porque el que más sufre es quien falla”, declaró para Trome.

Además, afirmó que cree en las lágrimas de Said Palao y consideró que Alejandra Baigorria decidió darle una nueva oportunidad.

“Sí, claro. Estoy seguro de que Alejandra lo perdonó, pero le dio un ultimátum y le dijo: ‘No lo vuelvas a hacer’”, comentó.