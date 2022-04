La mañana de este viernes 22 de abril, la conductora de TV Janet Barboza aprovechó unos minutos de su programa para referirse a su excompañera de conducción, Melissa Paredes, y revelar la condición que le puso el programa “América Hoy” para volver.

“Me voy a tomar un minuto para hacer esto. El día de ayer estaba tocando otro tema y yo dije que Melissa Paredes no había sido separada de ‘América Hoy’ por el tema de la infidelidad o supuesta infidelidad, como ella desee que se toque el tema. Dije que no había sido por eso y efectivamente no fue por eso”, empezó diciendo Barboza.

Según dijo la experimentada presentadora, Melissa Paredes recibió un licencia de tres semanas para resolver sus problemas personales, pero al volver, la producción le indicó que seguiría como conductora siempre y cuando termine su relación con Anthony Aranda.

“Melisa Paredes no fue separada por las imágenes que ustedes vieron. A ella se le dio tres semanas de licencia y tendría que haber regresado a conducir ‘América Hoy’ con nosotros; sin embargo, lo que si teníamos claro en producción, GV, era que no se iba a aceptar que ella continuara una relación con Anthony Aranda”, señaló Barboza, quien mostró un chat donde le escribió a la modelo previo a su presunto regreso.

“Melissa Paredes iba a regresar a ‘América Hoy’ siempre y cuando siga sola, pero no pasó, ella eligió a Anthony Aranda. Creo que todo está aclarado para que no se preste a malas especulaciones. El tema está cerrado”, agregó.

