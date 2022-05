En 2018, el productor de televisión Javier Carmona sufrió un ataque cardiovascular y permaneció internado varios meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor). En septiembre de 2020, tras permanecer dos años en estado vegetativo, el esposo de Tula Rodríguez falleció a los 56 años.

Sin embargo, el nombre del productor de televisión sigue apareciendo en la portada de los medios debido a la disputa de su herencia entre su esposa Tula Rodríguez y los dos hijos que tuvo con Paola Bisso, Lucas y Tadeo.

¿Por qué el tema volvió a figurar en las portadas de los medios?

Días atrás, Paola Bisso −primera esposa de Javier Carmona−ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” acusó a Tula Rodríguez de querer quedarse con el 50% del departamento que les correspondería a sus hijos, Lucas y Tadeo.

“Tula se pasa, me dicen (sus hijos) quiere el 50% de nuestro departamento, sabiendo que es nuestro. O sea, ‘mi papá nunca supo que iba a morir, no pudo pasarlo a nuestro nombre’, pero ella sí sabía”, expresó Bisso.

Asimismo, la mujer detalló cuáles son las propiedades en disputa entre sus hijos y Tula Rodríguez, entre ellas una chacra de tomates.

“Ellos tienen el departamento donde viven y algo más que compartían con su padre y disfrutaban mucho, porque era algo en que trabajaban juntos (...) es una chacrita de tomates (...) yo sé que mis hijos tenían que pagar una cantidad mensual porque Javier murió y hasta el departamento no se llegó a pagar”, acotó.

En medio de la polémica, Tula Rodríguez da la cara para dar su versión

Frente a las declaraciones de Bisso, Tula Rodríguez decidió salir al frente y pronunciarse en vivo durante el magacín “En boca de todos”.

Con la voz entrecortada y en medio de lágrimas, la compañera de Maju Mantilla aseguró que ella no tiene ningún bien en posesión y enfatizó que no puede obligar a su pequeña hija a renunciar a la herencia de su padre.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre las propiedades de Javier?

“Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló ayer, yo no tengo posesión, yo no las tengo, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra. Son dos propiedades en que la posición lo tienen sus hijos, en la que ellos están viviendo, si se habla de la chacra, al parecer ellos lo están utilizando y yo lo celebro”, dijo en un inicio la conductora de televisión.

La figura de América Televisión manifestó que Paola Bisso ha dado una versión alejada completamente de la realidad.

“Se está hablando que yo estoy pidiendo el 50 % de la propiedad, eso es falso. Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50 %, a veces se habla sin conocimiento legal, yo no estoy en litigio peleando para quedarme con una propiedad, el cual no me correspondería al 100 %, pero legalmente no puedo obligar a mi hija que ella renuncie”, precisó.

Tula Rodríguez habla de su hija Valentina https://www.americatv.com.pe/noticias/

¿Qué otras propiedades habrían dejado Javier Carmona tras su muerte?

Hace dos años, cuando Javier Carmona aún vivía, la familia intentó llegar a una conciliación, así lo dio a conocer Magaly Medina en su espacio de ATV, donde también expuso cuáles eran las propiedades del empresario.

“La repartición de los autos, el dinero y el depa de la familia Carmona Rodríguez. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado es que Tula parece que escuchó nuestros consejos y concilió con sus hijastros y presentó un escrito, todo sea por la familia y este señor que no está en condición de decidir nada. En que consiste está propuesta de conciliación. ¿Quién se queda con qué?”, expresó Magaly Medina el pasado 19 de junio de 2019 en “Magaly TV: La Firme”.

Las propiedas, según informe de Magaly Medina

Auto Porsche modelo Macan

Camioneta Mitsubishi I200

Departamento en la avenida Velazco Astete

Terreno en Bolivia de 2570 metros cuadrados en el condominio Polo Country en Santa Cruz

Cuentas bancarias

Cuenta bancaria en Bolivia

