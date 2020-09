Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez, falleció esta mañana, tras estar en estado vegetativo por más de dos años. Esta lamentable noticia fue confirmada por fuentes cercanas a Trome.

Como se recuerda, hace unas semanas, Tula Rodríguez contó en su cuenta de Instagram que su familia vive una situación muy dura y delicada, debido al estado de salud de su esposo, Javier Carmona, quien permanece en estado vegetativo.

La conductora de En Boca de Todos respondió a algunas de las interrogantes de sus seguidores y uno de ellos le preguntó cómo se encuentra Carmona: “¿Cómo sigue la salud de tu esposo? Espero no incomodar beso y abrazos a la distancia”, fue la pregunta.

Tula afirmó que la situación es muy dura para su familia; pero mantienen la fe intacta en la recuperación de su pareja.

“Es una situación dura para la familia. Aquí andamos, firmes, apoyándolo, acompañándolo y con la fe intacta que pronto estaremos todos”, manifestó la conocida artista nacional.

SALUD DE JAVIER CARMONA

Javier Carmona se vio afectada desde 2018, año en el que cayó en estado vegetativo. Según contó Tula en una entrevista para “Estás en todas”, Carmona, pese a sentirse mal de salud, no quería ir a la clínica sin antes conversar con la conductora de TV y su hija.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, él pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica por que no estaba bien, pero en la ruta, en la ambulancia, me contaba lo que pasaba y le decía: ‘hubieras ido directo’, pero él decía: ‘sin ustedes no puedo hacer nada’. Hasta sus últimos alientos nos fue a buscar… Lo que conversamos antes que ingresara a sala era que él dijo: ‘si pasa algo, estás tú’”, contó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez sobre los últimos momentos de Javier Carmona: "Nos buscó hasta el final" | EET