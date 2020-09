Tula Rodríguez reveló en su cuenta de Instagram que este fin de semana no la pasó muy bien. La conductora de TV reveló que le apareció un granito en su rostro, el cual no le hizo mucho cado, pero luego la situación se le complicaría.

“Me salió como un granito y no le hice mucho caso. Me lo toqué muy poco… miren cómo está. ¡Está como una pelota! Ya llamé al doctor porque me late y me duele, parece una celulitis”, comentó Tula Rodríguez en sus historias de Instagram.

Luego continuó con: “llegó el doctor, me tengo que sacar la mascarilla para que me pueda revisar”. El especialista le recetó los medicamentos, los cuales Tula tiene que seguir al pie de la letra.

EL ESTRÉS, UN ENEMIGO SILENCIOSO

Tula Rodríguez reveló que el “granito” en su rostro se debió al estrés: “Tenemos que tener cuidado con el estrés, a veces algo pequeño se puede complicar”, fue el consejo de la esposa de Javier Carmona a sus seguidores.

Tula Rodríguez muestra lo que le provoca el estrés