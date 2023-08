Javier Masías sobre pronunciamiento de Jimmy Santi: “Siempre lo tratamos con cariño y respeto”

El pronunciamiento de Jimmy Santi tras su salida de ‘El Gran Chef Famosos’ generó polémica. El cantante aseguró que no se sintió respetado en el reality culinario , en especial por Javier Masías.

El crítico gastronómico se defendió y afirmó que siempre trataron con respeto al artista. “Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa (renunciar). No tengo mucho qué comentar, yo lo dije todo en ese episodio”, expresó para Infobae.

Asimismo, Masías dijo que nunca tuvo un problema personal con el intérprete nacional. “ Yo no lo conocía. Yo vengo a hacer un personaje que es divertidísimo y a él también le divirtió, por eso me parece sorprendente todo esto. No tengo mucho más que decir. Creo que lo dije todo en el programa, que fue lindo. Él se fue por todo lo alto”, manifestó para el referido medio.

Finalmente, desmintió que los favoritismos en el programa. “ Yo realmente no creo que hubo favoritismo, sino que se trató de un malentendido. Yo siento que he visto las dos versiones y solo te puedo decir sobre ese tema que, lo digo de corazón, nosotros intentamos hacer sentir a todo el mundo bien, que se sienta querido. Y si él no se sintió así, me da pena. No ha sido mi intención ni la de nadie. Le mando un fuerte abrazo. Siempre recordaré con mucho cariño el tiempo que estuvo aquí en el programa porque fue un honor tener un artista de su nivel”, concluyó.