El cantante Javier Santiváñez presentará “VEN, una noche de estrellas”, un espectáculo que reunirá a reconocidos intérpretes para rendir homenaje a algunos de los artistas más emblemáticos de la música en español.

La propuesta musical contará con la participación de Jesús Zavaleta, quien interpretará el repertorio de Pedro Infante; Carmen Castro, con un tributo a La India; Luna Mendoza, con los éxitos de Olga Tañón; Miguel Ruiz, evocando a Marc Anthony; y Poll Torres, con un homenaje a Camilo Sesto.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de un recorrido por clásicos románticos y éxitos que marcaron distintas generaciones.

El concierto será el 22 de julio en Barranco

El espectáculo se realizará el martes 22 de julio, desde las 9:00 p.m., en El Roble, ubicado en el Boulevard de Barranco.

Según los organizadores, el show contará con una producción artística que combinará música en vivo, interpretaciones de reconocidas voces y un repertorio pensado para los amantes de la música romántica.

Javier Santiváñez prepara nuevos proyectos musicales

Javier Santiváñez, reconocido por su homenaje al cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, atraviesa una etapa de intensa actividad artística.

El intérprete anunció que viene trabajando, junto a José Luis Rodríguez y Víctor Ascanio, en nuevas versiones de algunos de los temas más representativos del repertorio del artista venezolano. Los detalles de estas producciones aún se mantienen en reserva.

Asimismo, adelantó que prepara una gira con presentaciones en distintas ciudades del país como parte de su agenda artística para este año.

Entradas y reservas

Las entradas para “VEN, una noche de estrellas” ya se encuentran disponibles.

Las reservas pueden realizarse comunicándose al 997 255 420, informó la producción del evento.