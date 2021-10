El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler, conocido como “La voz favorita”, anunció este lunes su primera gira de presentaciones por Estados Unidos, la cual arrancará el 26 de noviembre en Las Vegas y recorrerá otras casi 40 ciudades del país.

“Gracias a Dios hoy se cumple un sueño. El 26 de noviembre da inicio mi primera gira que llegará a más de 40 ciudades en Estados Unidos”, expresó Wheeler en su cuenta de Instagram.

Producida por Elite Media & Marketing (EMM), la gira de Wheeler iniciará en The Chelsea in The Cosmopolitan of Las Vegas. La gira, igualmente, continuará por el oeste de Estados Unidos, que incluyen Phoenix (Arizona), San José (California), San Francisco (California), Fresno (California) y Los Ángeles (California).

Luego, Wheeler, recientemente nominado a dos Grammy Latinos por Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón por su éxito con Myke Towers “La Curiosidad”, se moverá al área norte-central de Estados Unidos para presentarse en Milwaukee (Wisconsin) y Chicago (Illinois).

Después, el artista boricua se trasladará al área noreste del país norteamericano para presentarse en Bronx (Nueva York) y Elizabeth (Nueva Jersey), para entonces seguirlo por la costa este, que incluyen a Raleigh (Carolina del Norte) y Atlanta (Georgia).

Finalmente, Wheeler hará sendas presentaciones en Tulsa y Ciudad de Oklahoma (Oklahoma) y otros nueve conciertos en Texas hasta terminar la gira en Orlando (Florida). Los boletos para todas las fechas anunciadas saldrán a la venta el 16 de octubre de 2021 a las 10.00 (14.00 GMT), hora local de cada ciudad.

El anuncio de la gira se da varios días después de que Wheeler lanzara “Biol-101″, su quinto sencillo del año, después de “Viendo El Techo”, “Amor de Febrero”, “Dos Tragos” y “Take My Life” junto a Tyla Yaweh.

Recientemente, su sencillo “Viendo El Techo” alcanzó el primer puesto en las listas Latin Airplay y Latin Rhythmic de Billboard, tras haber ganado el premio “Nueva Generación Masculina” en los Premios Juventud, posicionándose así como uno de los artistas latinos más solicitados de esta generación.

Wheeler ya cuenta con dos discos producidos por el puertorriqueño DJ Nelson, “Platónico” (2019) y “Platónicos” (2020).

Con información de EFE.

