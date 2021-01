Tras el regreso de Johanna San Miguel a la conducción del reality juvenil ‘Esto es Guerra’, mucho se ha especulado sobre si Jazmín Pinedo continuaría en el programa, ya que se habló de la posibilidad de que existan hasta cuatro conductores.

Sin embargo, la propia ‘Chinita’ se encargó de poner fin a estos rumores al confirmar que no estará en la temporada 2021 de ‘Esto es Guerra’.

A través de sus historias de Instagram, Jazmín Pinedo respondió a sus seguidores que no estará en el programa. “No (estaré). Tenía que esperar a que lo digan ellos primero pues. No te molestes”, fue la respuesta que dio la conductora de televisión.

Asimismo, Jazmín Pinedo pidió a sus seguidores que no estén tristes, pues seguirán en contacto a través de las redes sociales y se reencontrarán próximamente.

“Ya nos reencontraremos. Me divertí un montón! Gracias por todos sus mensajes”, escribió la expareja de Gino Assereto, quien por ahora se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a su pequeña hija.

Cabe mencionar que la directora de ProTV, Mariana Ramírez del Villar, también descartó el regreso de Jazmín Pinedo al programa.

“Hemos estado absolutamente satisfechos y tranquilos con la conducción de Jazmín Pinedo el año pasado. Si ella hoy no está en el programa es exclusivamente porque la coyuntura nos impulsó a tener una renovación importante en el programa y pensamos que regresar con Johanna San Miguel era muy importante”, comentó al diario La República.

