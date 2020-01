Jazmín Pinedo estuvo en ‘En Boca de todos’ y habló sobre demanda de Latina

Jazmín Pinedo apareció en ‘En boca de todos’ para dar sus descargos sobre la demanda millonaria que le interpuso Latina.

La popular ‘Chinita’ señaló que le pareció ‘absurdo’ que su excanal le exija pagar casi medio millón de soles por haberse ido a ‘Esto es Guerra’.

“Me estoy riendo (sobre la polémica). No estoy angustiada, estoy feliz. Casi me da ataque (cuando se enteró de la carta notarial), me parece absurdo y me parece supermala onda, pero así es la vida. Todo el mundo no se puede sentir bien con lo que yo piense”, comentó Jazmín Pinedo en ‘En boca de todos’.

Cabe mencionar que el canal de la avenida San Felipe le pide pagar a Jazmín la penalidad de 450 mil soles, además de los 100 mil soles.

La reacción de Jazmín Pinedo cuando le recuerdan demanda de S/ 450 mil - DIARIO OJO