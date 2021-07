La empresa Latina Televisión ganó en primera instancia el juicio que interpuso contra la conductora Jazmín Pinedo por su intempestivo paso al programa ‘Esto es Guerra’, según informó La República.

Se conoció que este lunes se dictaminó que Jazmín Pinedo deberá abonar a Latina “el pago de la penalidad ascendente a S/ 450.000 soles más los intereses legales correspondientes”.

Sin embargo, esta resolución podría ser apelada por Jazmín Pinedo, aunque la actual participante de ‘Reinas del Show’ aún no se ha pronunciado al respecto.

Como se recuerda, canal 2 decidió entablar una denuncia contra la popular ‘Chinita’ asegurando que ella habría incurrido en un incumplimiento del contrato, por lo que le solicitó una indemnización de casi medio millón de soles.

El pasado 27 de enero, Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva conductora de ‘Esto es Guerra’, y su incorporación al reality de competencia, generó más de un titular durante los últimos días debido a su complicada desvinculación con Latina.

Jazmín Pinedo sobre millonaria demanda

La figura de televisión sorprendió al sincerarse en una entrevista pasada con ‘Estás en Todas’ y revelar que el equipo con el que trabajó en Latina no actuaron del todo bien con ella; sin embargo, resaltó que siempre estará agradecida con esa casa televisora.

“Yo tuve un contrato con mi otra casa televisora por cuatro años, y a pesar de la triste forma que al final actuaron frente a mí, yo siempre voy a estar agradecida, porque aprendí un montón, pero llegué a un tope donde quería más, así soy yo”, manifestó.

Jazmín también confesó que conducir ‘Esto es Guerra’ era uno de sus sueños pendientes, motivo por el cual cuando se especuló que ella sería la conductora no tuvo reparo alguno en manifestarle a su antiguo productor que si recibía la propuesta, no lo iba a pensar.

“Mi antiguo productor me llamó y me dijo sobre los rumores que decían que yo iba a estar en ‘Esto es Guerra’ y yo le dije: ‘a mí no me han llamado todavía’ (...) (Pero) le dije en su cara pelada que si me llamaban de Esto es Guerra, yo me iba sin pensarlo. Todas las personas tenemos derecho a luchar por nuestras metas y nadie tiene por qué obligarte a no hacerlo”, puntualizó.

