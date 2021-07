Vasco Madueño, en una entrevista, volvió a referirse a la prueba de ADN que le solicitó al cantante Guillermo Dávila. Cabe mencionar que el joven artista no está de acuerdo en que el cantante haya enviado su muestra, sin antes haber tenido un diálogo civilizado con él.

“No estoy de acuerdo. No confío en él, porque se ha aprovechado mucho de mi ingenuidad. Quiso hacer una jugada. Dijo que quería hacer el encuentro y era mentira. Ni una palabra le creo”, comentó para Trome.

Luego continuó con: “quiero verlo cara a cara, que se orine si es necesario, porque sé que me tiene miedo. Quiero enfrentarlo, pero no para pelear, sino para tener una conversación civilizada, un diálogo en secreto. Allí voy a decidir si me hago la prueba o no”.

“Todos merecemos una oportunidad”

Hace unos días, Vasco Madueño comentó que los problemas legales que tuvo con Guillermo Dávila no significan rencor de su parte.

“Yo quisiera mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo espero? Eso, en realidad, va a depender más de él (Guillermo Dávila) que de mí. Yo hago mi vida”, dijo a Gigi Mitre.

“Lo que más importa son los sentimientos, pero bueno, eso (la prueba de ADN) para mí ya es pasado. Lo que quiero es verlo cara a cara, eso es muy importante porque así se crea una amistad, un vínculo. Eso es lo que en realidad solucionaría estos problemas que han habido durante estos años. Por mi parte, estoy dispuesto”, sostuvo.