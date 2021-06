Ricardo Morán fue juez de Yo Soy hace algunos meses, pero además de ello, una de las facetas desconocidas por algunos televidentes es su labor como productor de programas. Es así que se establecieron dudas en la teleaudiencia sobre su influencia en la contratación de Guillermo Dávila como jurado en ‘La Voz Perú’.

El cantante de “Tesoro mío” ha sido acusado por su hijo, Vasco Madueño, de no reconocerlo como tal. Es así que las críticas y cuestionamientos cayeron sobre Morán por dicha elección.

Sobre el tema, el productor negó haber tenido influencia en la inclusión del artista venezolano como entrenador de “La Voz Perú” luego de ser cuestionado por varios usuarios en sus redes sociales.

Ricardo Morán responde sobre caso de Guillermo Dávila

“¿Qué van a hacer con el caso de Guillermo Dávila? No reconocer a un hijo es grave”, le consultaron al productor y exjurado de “Yo Soy”. A lo que él respondió con claridad.

“Pregúntaselo a él (Guillermo Dávila)… yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él, yo no estoy trabajando, estoy tomando una licencia de mi empresa de más de ocho meses. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la Botella, no sé”, señaló en un estado de Instagram.

Remarcó que los programas “Yo Soy”, “La Voz” y “Yo Soy Kids” son programas producidos por “Rayo en la Botella”, empresa en la que él es socio. No obstante, sostuvo que Latina es el principal encargado de contratar a los jurados.

“Lo producen para Latina, el canal que comisiona estas producciones y que pone a los talentos y a los jurados”, dijo.

No trabajo en televisión hace seis meses. No contrato talento tampoco. Revise su información. Más suerte para la próxima vez. Siga jugando. https://t.co/9bEojDWXNx — Ricardo Morán (@RicardoMoran) June 18, 2021