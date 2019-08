Jazmín Pinedo se quiebra al revelar qué le dijo Nicola Porcella sobre video con Angie Arizaga (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Jazmín Pinedo no pudo evitar quebrarse al hablar sobre el video donde se observa a su amigo Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga y reveló qué le dijo el chico reality sobre las imágenes.

“La tarde del domingo, yo fui al circo, y escuché estos rumores de lo que se veía venir, así que con mucha pena me acerqué a Nicola y le pregunté si era cierto. Él mirándome a los ojos me dijo que era mentira. Al siguiente día, me levanto y me doy cuenta de lo que estaba pasando, lo vuelvo a llamar y le vuelvo a preguntar qué es lo que estaba pasando. Él me dio la misma explicación a mí que todos ustedes han leído”, contó la popular 'Chinita'.

Asimismo, la conductora de televisión remarcó que dicha pelea no ocurrió en la celebración de su cumpleaños y se mostró muy apenada por la lamentable situación que protagonizan los chicos reality.

“Con el dolor de mi corazón, porque si es difícil criticar personas que no conozco, es mucho más difícil criticar a personas que sí conozco y con las que no estoy para nada de acuerdo. (...) Me parece y me ha parecido siempre una relación tóxica. (...) Nicola, has tenido un montón de oportunidades para mejorar algunos tipos de comportamiento con los que muchas personas, y sobre todo las que te quieren, no están de acuerdo”, expresó muy molesta Jazmín Pinedo.