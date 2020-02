Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron una tensa discusión en pleno programa de ‘Esto es Guerra’, luego de que la ‘Chinita’ acusara a la popular ‘Chica selfie’ de burlarse de ella.

Todo comenzó cuando Facundo González no pudo contestar una pregunta de cultura general, por lo que Jota Benz debía cortar unas ligas del arnés que sostenía a ‘Rous’. “¿Qué te pasa? No me calles ‘Jota’, tú ni nadie me tiene que callar ¿okey?”, dijo de imprevisto Rosángela Espinoza, hecho que fue tomado como una burla para Jazmín Pinedo, ya que momentos antes la conductora había hecho la misma queja.

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza tuvieron tensa discusión en ‘Esto es Guerra’. (Video: América TV)

“Rosángela, en buena onda te lo digo, yo a ti no te he dado confianza y es exactamente lo que tú pides, así que mucho cuidado”, señaló Jazmín Pinedo, pero Rosángela Espinoza no se quedó callada y respondió: “Oye mira, tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”.

“¿Y eso qué tiene que ver? Somos dos personas y necesitamos respeto”, alegó la compañera de Gian Piero Díaz. “¿Pero qué te he dicho, algo te he dicho? ¿Te he ofendido en algo?”, le increpó la ‘Chica selfie’ de manera desafiante, por lo que Jazmín contesto: “Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante”.

Pese a que la chica reality se defendía en todo momento alegando que no le faltó el respeto a Jazmín Pinedo, la conductora no pudo ocultar su fastido y hasta le pidió tomar medidas a la producción del programa.

“Yo sí le voy a pedir a la producción que si no habla con Rosángela y no le pone las cosas claras porque, ojo, y esto lo sabe todo el país, no es la primera vez. No es la primera vez y yo en verdad no le he dado confianza a ella, yo no la conozco. Si la producción no toma medidas al respecto, yo sí me voy a incomodar”, sentenció Pinedo para luego mandar a un corte comercial.