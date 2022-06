La conductora de ‘Más espectáculos’, Jazmín Pinedo, presentó una nueva parte de la entrevista que hizo al futbolista, Jefferson Farfán. Esta vez sorprendió debido a que el seleccionado peruano aseguro que la conductora de TV es su amor platónico.

Todo ocurrió cuando Jazmín le preguntó quién es su amor platónico a nivel internacional y él respondió Jennifer López. Ante esa pregunta, Jazmín le dijo: “¿y aquí en el Perú?”.

La respuesta no se hizo esperar, Jefferson dijo: “Jazmín Pinedo”. A lo que la conductora señaló: “No me engañes, que va a decir la gente”.

Jefferson explicó que es su amor platónico porque ella es: “generosa, buena persona, linda, amable y siempre me ha tratado increíble. Tienes que aceptarlo”.

“Disculpen a todas las fans de Jefferson Farfán, yo soy su amor platónico”, expresó Jazmín Pinedo. Al final de la entrevista, Jefferson Farfán le regaló una camiseta de la selección peruana donde le escribió: “Con cariño para mi amor platónico”.

