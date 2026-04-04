Ramón Barúa, empresario peruano y ex CEO de Intercorp, falleció este sábado 4 de abril. El exejecutivo tenía 79 años y era una de las figuras de mayor trayectoria en el mundo empresarial del país.

Barúa obtuvo el título de ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería y posteriormente completó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Esta formación dual entre la ingeniería y las ciencias económicas marcó el perfil profesional con el que construyó su carrera.

Su primer vínculo laboral de relevancia fue con Cosapi, empresa en la que trabajó entre 1970 y 1988. Durante ese periodo ocupó distintas posiciones, entre ellas gerente comercial, gerente de la División de Bienes Raíces y gerente corporativo.

Trayectoria ejecutiva

Tras su etapa en Cosapi, Barúa asumió la gerencia general de Perubar S.A. y posteriormente la de AFP Horizonte. Estas posiciones consolidaron su perfil como ejecutivo con experiencia en sectores estratégicos de la economía peruana.

La mayor parte de su carrera la desarrolló en Intercorp, grupo empresarial con presencia en banca, educación y servicios. En esa organización ocupó cargos ejecutivos y de dirección que lo posicionaron como una de las figuras centrales de la expansión del conglomerado.

Transparencia confirma fallecimiento

Más allá del sector privado, Barúa mantuvo un compromiso con la Asociación Civil Transparencia desde sus primeros años de existencia. La organización informó sobre su fallecimiento y destacó su rol en la consolidación institucional de la entidad.

La entidad emitió un comunicado en el que reconoció el aporte del empresario al trabajo de observación electoral que la organización realiza hasta la actualidad. El texto resalta que “su contribución fue clave para consolidar el trabajo de observación electoral que hoy continúa fortaleciendo.”