El cantante Alejandro Sanz volvió a generar atención en redes sociales luego de compartir una serie de imágenes de carácter personal, en las que aparece la actriz peruana Stephanie Cayo, lo que ha reavivado rumores sobre una posible cercanía entre ambos.

La publicación, difundida el 1 de abril en Instagram, reúne 18 fotografías que muestran distintos momentos de la vida del artista, incluyendo escenas de descanso en un yate junto a su círculo más cercano. Entre ellas destaca una videollamada en la que conversa con la intérprete nacional.

El contenido estuvo acompañado por un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.