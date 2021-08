Jorge Benavides reveló que en la próxima edición de su programa “JB en ATV” recreará la comentada discusión que se dio entre Gisela Valcárcel y Allison Pastor el último sábado en la pista de “Reinas del Show”

A través de sus redes sociales, el reconocido cómico compartió un adelanto de lo que será este segmento. En las imágenes vemos que la mamá de Ethel Pozo será caracterizada por Dayanita, mientras que Danny Rosales hará el papel de ‘Allison, la pastora’. Ambas se enfrascaron en una discusión en el set de Mascaly TV.

“Este sábado en JB en ATV, la pelea del año entre ‘la Señito’ y ‘Allison, La Pastora’”, se le escucha decir al popular personaje de ‘Mascaly’ previo a que se muestra la discusión entre las conocidas personajes.

En solo unas horas, la publicación de Jorge Benavides alcanzó a tener más de 90 mil “Me gusta”. En los comentarios, sus seguidores manifestaron que no se perderán la edición de este sábado.

“Esa si no me la pierdo”, “Todos somos JB en ATV”, “Pero la que gana es Allinson, nadie puede dejarse humillar”, “Buena”, “Genio, qué éxito”, “Tenían que hacerla, buena”, “No me la pierdo, será un mate de risa”, son algunas reacciones de sus fans.

