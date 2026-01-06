El cantante nacional Jeff Gaván presentó su nuevo proyecto titulado “Mix Fiebre 2000”, una propuesta musical que fusiona ritmos tropicales con elementos del pop, estilo que el propio artista define como tropi-pop.

El material fue registrado durante una presentación en vivo, como parte de las actividades que Gaván tiene programadas para el primer trimestre del año, con el objetivo de consolidar su identidad dentro de la escena musical local.

Colaboración espontánea con Álvaro Rod

El videoclip recoge un momento especial del concierto, en el que Álvaro Rod se sumó al escenario para interpretar junto a Gaván una selección de canciones que marcaron el inicio del nuevo milenio.

Según explicó el intérprete, la colaboración surgió de manera natural durante el espectáculo, aprovechando la cercanía profesional y personal entre ambos artistas. El resultado fue un mix de temas noventeros y dosmileros, reinterpretados con una estética actual y bailable.

Identidad sonora y visual del tropi-pop

“Mi sonido nace de mezclar lo tropical con una imagen pop. No es solo música para bailar; hay identidad y una estética clara”, señaló Gaván al explicar el concepto que guía su carrera.

El artista destacó que la parte visual es clave en su propuesta, al considerar que la música debe generar impacto tanto sonoro como estético. En esa línea, el registro audiovisual busca trasladar a las plataformas digitales la energía real de sus presentaciones en vivo.

Disponible en plataformas digitales

Con “Mix Fiebre 2000”, Jeff Gaván continúa ampliando su catálogo y fortaleciendo su base de seguidores, apostando por un público que valora la puesta en escena, la nostalgia musical y una identidad definida dentro del tropi-pop.

El videoclip ya se encuentra disponible en YouTube, mientras el artista anunció que nuevos lanzamientos formarán parte de su agenda en las próximas semanas.