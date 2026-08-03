A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán informó que Magaly Medina realizó el pago total de los 350 mil soles de reparación civil establecidos tras la sentencia por violación a la intimidad agravada.

La ‘Foquita’ se pronunció en redes sociales con un comentario irónico luego de que, según señaló, Magaly Medina completara el pago de la reparación civil derivada del caso por la difusión de imágenes privadas junto a Yahaira Plasencia.

Farfán utilizó la publicación para dedicarle un mensaje a la ‘Urraca’, con quien mantiene un enfrentamiento mediático luego de cuestionar presuntas irregularidades relacionadas con su servicio comunitario.

“Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm", escribió el exfutbolista de la selección peruana, en un mensaje irónico dirigido a Magaly Medina tras señalar que cumplió con el pago total de la reparación civil.

Hace algunas semanas, la ‘Urraca’ señaló que ya había abonado 145 mil soles y criticó los reclamos de la ‘Foquita’ para que complete el pago total de la reparación civil con rapidez. Además, cuestionó los motivos de su insistencia.

En julio de 2024, Magaly Medina fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, pena que fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario y 100 días de multa. Además, la justicia ordenó el pago de 500 mil soles por concepto de reparación civil a favor de Jefferson Farfán.

Sin embargo, tras la apelación, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto de la reparación civil de 500 mil a 350 mil soles.

La defensa de Jefferson Farfán acusó a Magaly Medina de difundir imágenes obtenidas dentro del departamento del exfutbolista en Miraflores, en las que aparecía junto a Yahaira Plasencia.