Jefferson Farfán brindó una extensa entrevista al programa ‘ESPN Perú' y sorprendió al revelar que desea tener otro hijo en el futuro.

MIRA AQUÍ: Lo más sonado en espectáculos de Perú del 2021

El delantero de Alianza Lima que ya tiene hasta el momento tres hijos, dos de los cuales son producto de su pasada relación con Melissa Klug, confesó sus deseos de convertirse en padre nuevamente.

“Sí. Uno más, ya si se me escapa, dos pues ja, ja, ja”, respondió la ‘Foquita’ Farfán al ser consultado sobre si piensa en agrandar la familia.

Asimismo, el futbolista peruano dejó en claro que por el momento no piensa en volver a enamorarse. “¿El amor? No, ahorita no, cerrado”, comentó Jefferson Farfán entre risas.

MIRA AQUÍ: Hermana de Luciana Fuster pide ayuda al Ministerio de la Mujer por críticas de Rodrigo González

Jefferson Farfán ilusionado en agrandar su familia (VIDEO: ESPN)

Melissa Klug dejará la casa de Jefferson Farfán

La influencer chalaca Melissa Klug concedió una entrevista al programa ‘En Boca de Todos’, donde habló de sus preparativos para la Navidad, así como su próxima boda con el futbolista del Carlos A. Mannucci, Jesús Barco.

Melissa Klug aclaró que ella no vivirá en esa casa de Surco cuando llegue al altar con el joven futbolista. “No, nos mudamos, nos vamos”, adelantó. “Matrimonio y casa nueva”, agregó la conductora Maju Mantilla.

Como se recuerda, Jefferson Farfán le dejó la casa en Surco a Melissa Klug quien hasta antes de su separación vivía con el futbolista en una casa de La Molina donde incluso ella mostró a las cámaras el bunker que la ‘foquita’ hizo en el sótano para celebrar a todo dar.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán habla de Gianluca Lapadula

Jefferson Farfán habla de Gianluca Lapadula https://www.americatv.com.pe/