Jefferson Farfán, examigo de Bryan Torres, fue consultado por la prensa sobre la brutal agresión que sufrió Samahara Lobatón por parte del cantante.

Tras el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, un reportero de “Amor y Fuego” le preguntó a la ‘Foquita’ sobre esta delicada situación, ya que en el pasado había criado a Samahara durante su relación con Melissa Klug y, hace algunos años, llegó a ser amigo de Bryan.

“¿Qué opinas sobre estas acciones de Bryan contra Samahara?”, le preguntaron. No obstante, el exfutbolista no quiso dar ninguna declaración y solo dijo: “ No hablo, no opino. No tengo nada que opinar ”.

El comunicador insistió y añadió: “Cobarde de repente por parte de Bryan”, pero, una vez más, Farfán guardó silencio: “ No opino, no tengo nada que opinar ”.

El reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre recordó a la “Foquita” que había sido amigo del integrante de “Barrio Fino”, pero nuevamente decidió no hablar al respecto: “ Amiguito, no voy a hablar nada ”, finalizó.

Bryan Torres reapareció en shows tras agresión contra Samahara Lobatón: “¿Por qué la golpeaste así?”

El programa “Amor y Fuego” mostró a Bryan Torres presentándose en vivo con su agrupación Barrio Fino, a pesar de estar denunciado por intento de feminicidio tras agredir a Samahara Lobatón.

En un primer momento, se trató de una transmisión en vivo del show, en la que el cantante se mostró animado y cantando; sin embargo, los usuarios expresaron su indignación en los comentarios.

“Pegalón”, “Maltratador”, “Ese debe estar en la cárcel”, fueron algunos de los comentarios de los espectadores.

Pero la situación no terminó allí, durante el concierto, se observa que una mujer entre el público grita enfurecida: “Bryan, pegalón de m...”.

En otra ocasión, “Amor y Fuego” abordó al cantante para preguntarle sobre la agresión violenta a Samahara Lobatón.

“¿Sabes que te puedes ir preso?”, “Dices que la amas, pero, ¿así lo demuestras?”, “¿Por qué la golpeaste así? ¿La quisiste matar?”, fueron algunas de las preguntas que realizó el reportero.

No obstante, el cantante no respondió a los cuestionamientos y permaneció en silencio.