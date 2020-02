La cantante Marisol no fue ajena al enfrentamiento legal y mediático que viven Melissa Klug y Jefferson Farfán por la crianza de sus menores hijos. La llamada ‘Faraona de la cumbia’ fue muy contundente al pronunciarse sobre la actitud que ha mostrado la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Lo que puedo decir es que uno no puede estar pidiendo dinero más o menos o un poquito más a nadie, uno tiene que trabajar. (...) Si a mí me hubiese pasado eso, bueno pues, yo tengo manos y tengo pies, me pongo a trabajar y trabajar en cualquier cosa que uno pueda", manifestó Marisol en entrevista para Capital TV.

Cantante Marisol critica a Melissa Klug por estar pidiendo dinero. (Video: Capital TV)

Aunque trató de no mostrar una posición clara de apoyo a ninguno de los personajes involucrados, Marisol dejó en claro que Melissa Klug debe intentar conciliar con el futbolista peruano, y si no se puede, que deje que sean sus hijos quien lo juzgue.

“Él entrena, se priva de muchas cosas, se saca el alma, sus piernas no le van a durar toda la vida, cuando ya no juegue él va a vivir de lo que trabajó y, si no tiene, va a dar pena (...) Su vida personal, lo que él haga con su plata, esté con quien esté, ese es su problema. ¿Por qué no concilian? y si no se puede conciliar, bueno ya pues, que él haga lo que quiera. Al final los niños crecen y ellos sabrán si su papá fue bueno o no”, agregó la cantante peruana.