Jefferson Farfán molesto por especulaciones de que su fiesta fue para promocionar su película (VIDEO)

Jefferson Farfán estaría fastidiado por las declaraciones que hizo Magaly Medina en su programa especulando que la fiesta por sus 35 años habría sido organizada para promocionar su próxima película 'El 10 de la calle'.

Así lo hizo saber la mánager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez, quien se presentó en el programa 'Mujeres al mando' para aclarar los pormenores de la fiesta del futbolista peruano.

"Yo sí he sido invitada la fiesta y estoy autorizada por el propio Jefferson para aclarar la situación, porque no se puede especular por especular. Esta fiesta ha sido pagada netamente por él, no ha sido nada referente a un canje. Acá no tiene que ver nada la productora de la película", dijo en un primer momento la mánager de la cantante.

"Él en realidad se ha gastado más de 90 mil dólares en tener una fiesta como él quería y sin ningún canje, porque no lo necesita. Él puede pagar eso y mucho más porque es su cumpleaños", agregó Maritza Rodríguez.

Asimismo, la mánager de la salsera remarcó que lo que más le ha fastidiado a Jefferson Farfán es que se relacione su fiesta con la película que se está haciendo sobre su vida.

"Lo que más le molesta es que se meta a la gente de la película, que se diga que ha sido todo utilizado para promocionar su película. Para promocionar la película hay un grupo de PR que se encargará de eso en el momento que tenga que hacerlo", sostuvo Rodríguez.