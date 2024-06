En una entrevista con Cuto Guadalupe, Jefferson Farfán dio detalles de la frustada entrevista con Magaly Medina, cuando él vivía en Rusia. Según el exfutbolista, la ‘Urraca’ llegó por sorpresa a su casa y no esperó que ella lo entreviste, debido a sus diferencias personales.

La expareja de Melissa Klug dijo que habló con el coordinador de la entrevista pero le afirmaron que solo se hablaría del Mundial Rusia 2018.

“ No entendí qué hacía buscándome en Rusia para hacerme una entrevista que supuestamente ya estaba pactada. Nunca hubo un pacto para una entrevista con la señora Magaly Medina, no lo haría tampoco jamás, no me interesaría. El coordinador habló conmigo directamente y me dijo que la entrevista iba ser por el tema del mundial de Rusia pero con un programa deportivo, yo no sabía que la señora tenía un programa, creo que en canal 2, pero el coordinador me dijo que era una entrevista con una persona para hablar de fútbol por el mundial ”, expresó el exfutbolista.

Asimismo, Farfán comentó que aceptó la entrevista pero cuando consultó quien lo entrevistaría, le dijeron que aún estaban escogiendo al entrevistador.

“Obviamente confié en la persona y cuando estaban ellos en Rusia me invitan a una cena un día antes y yo no podía porque estaba concentrado con el Locomotiv y al día siguiente mi primo, que estaba cocinando en mi casa, es el que me cuenta, yo no me entero por el coordinador sino por mi primo”, sostuvo.

“ Yo sorprendido porque obviamente no estaba en mi mente que la entrevista iba ser con la señora. Yo me bañé rápido, llegué a mi casa y me encuentro a la señora Magaly dentro de mi casa, yo sorprendido, por respeto la saludé, también a su esposo y subí a mi cuarto ”, añadió.

Jefferson Farfán expresó que se comunicó con el coordinador, que estaba en el primer piso.

“Me dijo que todo se había dado de última hora y le dije ‘no va’. El chico subió al segundo piso, me comenzó a hablar, es más ese día llamó a mi mamá, llamó a mi empresario para decirles que por favor, pero le dije que no, que la entrevista no iba”, manifestó.

La ‘Foquita’ asegura que escuchó cuando la periodista le gritó al coordinador, pues las cámaras estaban escendidas.

“ Pasó como media hora, comenzó a gritarle al chico y Julio me decía ‘por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar’, le dije que no era mi problema y se tuvo que ir como el Chavo, por donde vino ”, concluyó.