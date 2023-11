A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán revelo que un productor de televisión de farándula lo está buscando, ya que quiere “limar asperezas”. Cabe mencionar que el futbolista reveló estos chats en medio de su celebración por ganarle una vez más juicio a Magaly Medina en segunda instancia.

“¿Dime fecha, lugar y hora? Qué está presto a dialogar, a limar asperezas y escuchar pedidos”, se lee en el mensaje.

Según detalla la Foquita, los mensajes los recibió a través de un amigo en común. Cabe mencionar que el exjugador evitó revelar la identidad de la persona.

Magaly niega haberle dicho ‘venancio’ a Farfán: “Al igual que Paolo Guerrero, quiere que yo vaya a prisión”

Magaly Medina dedicó todo su programa de este 14 de noviembre para abordar el fallo judicial que le dio la razón a Jefferson Farfán. Esto luego que el Poder Judicial ratificó la condena a la conductora por difamación en contra del exfutbolista.

“Acá dice, creo yo, erradamente, me han condenado porque yo le he dicho a Farfán, expresiones como ‘santo cachón del fútbol peruano’ y ‘venancio’ que si bien, según dice, son expresiones coloquiales estas son frases hirientes”, señaló Magaly con evidente preocupación.

“Este es un juicio antiguo, no es parte de mi vocabulario decirle a alguien que es el ‘Santo Cachón’. No es mi manera, cuando yo opino, soy una persona satírica, irónica, que me burlo y me divierto, pero no con esas palabras”, agregó.

Te puede interesar

Conoce las instalaciones de la librería online más grande de todo Latinoamérica