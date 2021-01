La paternidad lo llama. Jefferson Farfán estuvo jugando con sus seguidores de Instagram a “preguntas y respuestas”, donde le llovieron varias incógnitas y, una de ellas, fue si le gustaría ser padre de nuevo,

“¿Te gustaría tener más hijos?”, fue la pregunta de un usuarios anónimo, por lo que el futbolista la respondió de inmediato: “Sí, dos más y cierro la fábrica”, señaló.

Recordemos que Jefferson Farfán tiene tres hijos: Maialen Carrasco, Jeremy Farfán y Jefferson Adriano.

Yahaira Plasencia sobre regresar con Farfán: “Estar soltera es la mejor decisión”

La cantante fue consultada sobre las predicciones de sus seguidores de la posibilidad de que pueda regresar a tener una relación sentimental con el jugador de fútbol Jefferson Farfán.

“Le deseo lo mejor a todo el mundo. No creo en eso (en las predicciones) y estoy soltera. Me siento bien soltera y déjenme así porque es la mejor decisión que he podido tomar”, dijo en diálogo con América Espectáculos.

Yahaira Plasencia - Jefferson Farfán