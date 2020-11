La bella modelo Kelin Rivera deja hoy la corona de Miss Perú luego de un año difícil que atravesó el país por la crisis económica originada por el nuevo coronavirus. Debido a ello, Jessica Newton, la organizadora del certamen de belleza no dejó pasar el momento para agradecerle por todo el trabajo realizado pese a los duros momentos que se vivieron.

Así lo hizo Jessica en un extenso y sentido mensaje que publicó en sus redes sociales donde expresó su deseo de que la próxima Miss Perú pueda seguir los pasos que dejó KelIn.

“Llego el día de entregar tu corona mi reina y solo tengo palabras de cariño y agradecimiento para darte, no solo hemos tenido un año, sino dos muy difíciles juntas y no hubiese podido tener mejor compañera en el camino. Llegaste en momentos muy difíciles y me ayudaste a ilusionarme de nuevo para llegar a Miss Universe y competir con todo el corazón ... Cuando pensamos que ya habíamos alcanzado la calma llego la pandemia y si eso no era suficiente ... También sufrimos juntas la dolorosa crisis política que dio a tu año de reinado una coyuntura aún más difícil, pero aun así nunca escuché una queja y mucho menos una excusa para dejar de realizar tus funciones de reina ganando así la admiración y el respeto de todos los que tuvimos el placer de trabajar contigo”, escribió Jessica Newton en la primera parte de su mensaje.

“Gracias por todo, gracias por tanto, pues aún en un año tan complicado lograste siempre llenarme de orgullo y darme la ilusión que necesitaba para seguir adelante. Prefiero decirte todo esto ahora antes de recibir tu corona pues no sé si las lágrimas me dejarían decirlo. Te quiero @kelinrk y espero de corazón que la nueva reina sepa seguir tus consejos para que pueda hacer de su año de reinado un tiempo tan especial para todos como lo hiciste tú. Que bien elegida estuvo nuestra Reina de Reinas y que difícil despedirte”, agregó la organizadora.

Hoy 29 de noviembre por la tarde se llevará a cabo la elección de la nueva Miss Perú 2020 y será transmitido por el canal oficial del certamen en YouTube.