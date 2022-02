Tras el comunicado emitido por Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco, en el que respondieron a los ataques de Magaly Medina y explicaron que su amistad se quebró por su “interés de generar rating” con ellos y el nacimiento de su bebé, Jessica Newton salió al frente para apoyar a su hija y a su yerno.

En unos videos que compartió a través de sus Stories de Instagram, la presidenta de la Organización Miss Perú aseguró que seguía considerando a la periodista su amiga y que no porque se había equivocado iba a dejar de serlo. Además, aprovechó para revelar la verdadera razón por la que la eligieron para ser madrina del pequeño Milan.

“Yo sé que muchos esperaban que yo saliese a atacar, a criticar, a dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo porque salir a atacar a mi amiga, porque se habrá comportado mal, sí, pero los sentimiento no cambian, uno no te puede querer y porque te hacen algo malo convertirse en alguien que te ataca y te ataca. No. Lo que yo tenga que decirle será en privado”, dijo inicialmente.

“No tengo nada que ocultar, pero sí que callar, porque soy su amiga y porque lo que ha habido entre nosotras no puede ser utilizado para hacer daño. No es amigo el que utiliza lo que tiene pata atacar, así que si esperan que yo salga a decir que es un mala persona, que es una persona tóxica, que me ha usado o ha usado a los chicos porque tiene algún interés, me quedo con las risas, con los momentos de alegría”, agregó.

“Por la cercanía con Magaly fue que fui yo quien la propuse como madrina, porque ella estaba en un momento de su vida en el que tenía tantas ganas de dar amor. Incluso pensó tener un bebé, yo le recomendé adoptar, y pensé que lindo que un bebé puede hacer realidad los sueños de todos. Así de sencillo, desde el amor sin ningún otro interés que el unirnos más”, explicó.

“Todo lo que yo le tenga que decir a Magaly sobre los distintos temas, se lo voy a decir en privado pero si le pediría que no le haga más daño a los chicos”, señaló, refiriéndose a la nota emitida la noche del último jueves en “Magaly TV: La Firme” donde se dejó entrever que Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco habían abandonado a sus perritos Wakatay y Wakamole en un albergue.

Jessica Newton precisó que ella y Medina no se separaron por este incidente. “Me fastidió muchísimo, me dolió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly, tan expuesta a su trabajo, a veces no encuentra límites entro lo que está bien y lo que está mal, entre ser amigo y ser periodista. Yo sé que algunos no están de acuerdo -incluyo a mis hijos- pero esa fue mi manera de pensar”, explicó.

Finalmente reveló que sí hubo un distanciamiento entre ellas, pero fue antes de que diera toda la polémica porque grabó momentos íntimos de su hija y el cambambero. “Si yo me alejé de ella fue por algo que sucedió entre ella y yo fuera de la pantalla, pero que aún nos hemos seguido diciendo honestamente: ‘te quiero’. Con esto cerramos y espero que esto quede ahí”, culminó.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el baby shower de Milan, el hijo de Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco