La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció con la modelo Liseth Guevara , quien fue acusada en las redes sociales de hurto y otros cuestionamientos.

“Ella presentó su renuncia y yo la he aceptado, después de todo lo que he vivido este año he aprendido a que no hay que dar por sentado todo lo que digan los demás”, indicó Newton en ‘Amor y fuego’.

Cuando fue consultada sobre la supuesta cuenta de Only Fans que tendría la modelo, Jessica dijo que no ha tocado el tema “porque no ando preguntando por todos los chicos sobre los supuestos y las cosas que aparecen en las redes, ni candidato ni candidata puede estar en Only Fans ni meterse en ningún problema que vaya a dañar su imagen ni la del certamen”.

“No puedo ser un policía que va verificando todo lo que sucede en las redes, pero sí creo que para hablar bien de ella dé un paso al costado y aclare sus temas personales porque no tenemos que vernos perjudicados en este tema”, resaltó la organizadora del certamen de belleza.

“No es denuncia, una denuncia es cuando tú buscas el nombre y sale en la Policía el hecho de que salga cualquier persona en las redes a dar un juicio de valor sobre una persona, pues imagínate que tomamos todo eso por cierto”, comentó.

