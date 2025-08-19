Johanna San Miguel, Ana Cecilia Natteri y Andrea Luna unen sus talentos para protagonizar “Corazón de loba”, una comedia teatral brillante y explosiva que mezcla enredos, drama, sátira y toda la intensidad de las telenovelas clásicas, para rendir homenaje —y al mismo tiempo hacer trizas— a los clichés que marcaron a toda una generación.

La historia sigue a tres actrices, eternamente encasilladas en sus personajes más populares, que protagonizan una telenovela de los años 70: exagerada, melodramática y profundamente estereotipada. En medio de una grabación, reciben una inesperada invitación para audicionar en una producción internacional que promete sacarlas del olvido y darles una nueva oportunidad.

Lo que empieza como una luz de esperanza se convierte rápidamente en una guerra sin tregua: luchas de ego, traiciones, venganzas y confesiones largamente reprimidas salen a flote. Entre luces, castings y el eco de sus años dorados, estas divas revelan no solo sus lados más malvados, sino también sus heridas más profundas.

Con guion de Eduardo Adrianzén, la dirección de David Carrillo y la dirección artística de Pepe Corzo, “Corazón de loba” reúne por primera vez en escena a tres generaciones de actrices icónicas: Ana Cecilia Natteri, Johanna San Miguel y Andrea Luna, en una obra que promete hacer reír, emocionar y cantar al público. Sí, hay música… y el público va a querer corear todas las canciones.

Producida por DEA Teatro, empresa con más de 27 años de trayectoria en espectáculos de gran formato, la obra se estrenará el jueves 19 de septiembre en el Teatro Peruano Japonés de Jesús María. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.