John Kelvin estuvo presente en América Hoy, en un enlace desde Japón, donde comentó que sufrió depresión y vivió momentos tristes durante esta pandemia del coronavirus. Como se recuerda, el cantante se encontraba en Italia cuando se decretó el Estado de Emergencia en el Perú, en marzo pasado. Luego viajó a Japón para pasar la cuarentena, lamentablemente, él aún no puede encontrar vuelos a Perú.

“Extraño mucho a mis hijos, mucho, es como si me arrancaran el corazón, es demasiado, muy fuerte. Nunca sentí tanta depresión, nunca sentí la ausencia de no abrazarlos, de no tocarlos, de no jugar con ellos, es un momento tan complicado, son unas criaturas que no saben lo que está pasando”, contó entre lágrimas el cantante de cumbia.

Luego continuó con: “yo tengo seis hijos, que están esperando que yo regrese, siempre hablo con ellos, siempre me muestro fuerte, les digo que estoy bien y que voy a volver en cualquier momento. Yo le agradezco a Japón, a mi hermano que me están apoyando, amigos nuevos que estoy conociendo”.

Durante su estadía en Japón, el exintegrante de “Los 5 de Oro”, ha aprovechado el tiempo para dar conciertos, además de mostrarle a sus seguidores de redes sociales la comida japonesa y lugares emblemáticos del país.

John Kelvin llora