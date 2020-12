Las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, captaron a John Kelvin aparentemente en estado de ebriedad y, además, besando en la boca al salsero Engerberth Tapia.

Cabe mencionar que, luego de besar a su amigo, Jhon Kelvin quiso agredir a su amigo, agarrándolo del rostro, mientras que otro compañero se retira del lugar.

A LA FUERZA NO

Gigi Mitre dio su opinión y asegura que, sean los gusto que tenga el cantante, es un atropello besar a la fuerza a otras personas.

Jhon Kelvin es captado besando a su amigo y luego lo quiere agredir - Willax

JOHN KELVIN Y EL FIN DE SU MATRIMONIO

Dalia Durán, esposa de Jhon Kelvin anunció el fin de su matrimonio, tras haber estado casados por más de 12 años con el cantante. Juntos tienen cuarto hijos.

Yo no deseo tener relación alguna con John, no hay oportunidad -por el momento- de ningún tipo, al menos de mi parte no la hay. No pienso retomar relación alguna con él. Yo ya conversé con él y hay cosas que se tienen que respetar”, precisó la cubana.

