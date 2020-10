¿Se acabó el amor? Este jueves, Dalia Durán, esposa de Jhon Kelvin anunció el fin de su matrimonio, tras haber estado casados por más de 12 años con el cantante. Juntos tienen cuarto hijos.

En el programa “Modo Espectáculos”, Durán afirmó que a Kelvin le ha "dado muchísimas oportunidades, no cuidó a su familia, no me cuidó a mí, que soy su esposa. Nosotros nos llevamos bien como papás, nada más”, señaló inicialmente.

“ Yo no deseo tener relación alguna con John, no hay oportunidad -por el momento- de ningún tipo, al menos de mi parte no la hay . No pienso retomar relación alguna con él. Yo ya conversé con él y hay cosas que se tienen que respetar”, precisó la cubana.

Por su parte, John Kelvin respondió y aseguró: “No sé por qué habrá puesto eso, pero ya hablaré con ella en su momento… Todo lo que ponga ella siempre lo va a poner para mí, porque es la madre de mis hijos”.

Y agregó: “Lo que me sorprende es que ella haya declarado, la verdad que prefiero no hablar del tema”, según recoge el mismo espacio que se transmite por la señal de Latina.

Dalia Durán anuncia separación definitiva de John Kelvin

